Ярославцева (Бобряшева) Прасковья Ефимовна
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Ярославцев Николай Алексеевич1831 г.р.
Дети
(Ярославцева) Евдокия Николаевна1857 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1855
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ярославцева) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ярославцев Николай Алексеевич
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно