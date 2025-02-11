Ярославцева (Бобряшева) Прасковья Ефимовна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярославцева (Бобряшева) Прасковья Ефимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Ярославцев Николай Алексеевич1831 г.р.
Дети
(Ярославцева) Евдокия Николаевна1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1855

Муж: Ярославцев Николай Алексеевич

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ярославцева) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ярославцев Николай Алексеевич

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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