Храпкова Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпкова Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Филипп Ильич

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Храпкова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Храпков Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Храпкова) Арина Филипповна

Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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