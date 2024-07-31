Храпкова Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храпков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Храпкова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Храпкова) Арина Филипповна
Отец ребёнка: Храпков Филипп Ильич
Смерть
Неизвестно