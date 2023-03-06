Батарина Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарина Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батарина) Федосия Федоровна

Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батарина) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батарина) Лукия Федоровна

Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батарин Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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