Батарина Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батарина) Федосия Федоровна
Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батарина) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батарина) Лукия Федоровна
Отец ребёнка: Батарин Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно