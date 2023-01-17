Василиса Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Осипова

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Место рождения

д. Артемьева, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Артемьева, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Городецкая Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
жена дьячка
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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