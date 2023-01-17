Василиса Осипова
Место рожденияд. Артемьева, Грязовецкий уезд
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Артемьева, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Городецкая Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
жена дьячка
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно