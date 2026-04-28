Глушков Владимир Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глушков Владимир Васильевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Глушков Василий Иванович20.04.1919 г.р.
Мать
Глушкова Анна Васильевна18.08.1928 г.р.
Супруги
Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна20.02.1948 г.р.
Дети
Глушков Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Глушков Василий ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушков Василий Иванович

Мать: Глушкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна

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