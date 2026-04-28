Глушков Владимир Васильевич
мужской, родился Неизвестно
ОтецГлушков Василий Иванович20.04.1919 г.р.
МатьГлушкова Анна Васильевна18.08.1928 г.р.
Супруги
Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна20.02.1948 г.р.
Дети
Глушков Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Глушков Василий ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушков Василий Иванович
Мать: Глушкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно