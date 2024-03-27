Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1870
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1870
Отец: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy
Мать: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna
Сын протоиерея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1896
Рождение ребёнка
17.01.1900
Рождение ребёнка
16.05.1901
Смерть
До 1915