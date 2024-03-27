Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1870

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1870

Отец: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Мать: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Сын протоиерея
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kurbanovsky (Антонина Александровна) Anonina

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Kurbanovsky Владимир Васильевич Курбановский Vladimir

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Антонина Александровна) Anonina

Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Kurbanovsky Димитрий Васильевич Курбановский Dimitriy

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Антонина Александровна) Anonina

Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Kyrbanovsky Сергей Васильевич Курбановский Sergey

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Антонина Александровна) Anonina

Смерть
До 1915

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