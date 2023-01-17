Фомин Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Семен Дмитриевич

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Место рождения

Сущёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.01.1881 ст.

Дата смерти

13.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881 ст.

Отец: Феодоров Дмитрий

Мать: Екатерина

Сущёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
27.01.1981 ст.
Муханово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Успенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Клавдия Алексеевна

Смерть
13.11.1958
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, колумбарий
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