Фомин Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1881 ст.
Дата смерти13.11.1958
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881 ст.
Отец: Феодоров Дмитрий
Мать: Екатерина
Крещение
27.01.1981 ст.
Муханово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Успенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1958
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, колумбарий