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Черемисин Иван Иванович

Место рождения

Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Черемисин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Черемисин Пахом Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Черемисин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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