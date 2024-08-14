Черемисин Иван Иванович
Место рожденияСаратовская губерния
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно