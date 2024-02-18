Харитонова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1964
Отец: Быков Александр Михайлович
Мать: Быкова Лилия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1983
Сын: Харитонов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Швецов Леонид Борисович
Рождение ребёнка
22.06.1988
Сын: Харитонов Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Харитонов Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
23.12.1993
Дочь: Тюменцева Алина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.2005
Сын: Карасев Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Карасев Владимир Ильич