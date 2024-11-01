Карсова Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шикин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1993
Дочь: Бийбулатова (Одинцова) Елизавета Станиславовна
Отец ребёнка: Одинцов Станислав Валерьевич
Рождение ребёнка
03.01.1997
Дочь: Калинина (Одинцова) Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Одинцов Станислав Валерьевич