Карсова Елена Владимировна 06.02.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карсова Елена Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Станислав Валерьевич

Рождение ребёнка
15.05.1993

Дочь: Бийбулатова (Одинцова) Елизавета Станиславовна

Отец ребёнка: Одинцов Станислав Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1997

Дочь: Калинина (Одинцова) Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Одинцов Станислав Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва

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