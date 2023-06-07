Первакова Авдотья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690
Сын: Перваков Самойла Климентов
Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов
Рождение ребёнка
1705
Сын: Перваков Дорофей Климентов
Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно