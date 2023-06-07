Первакова Авдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова Авдотья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Перваков Самойла Климентов

Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов

Рождение ребёнка
1701

Сын: Перваков Семен Климентов

Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов

Рождение ребёнка
1705

Сын: Перваков Дорофей Климентов

Отец ребёнка: Перваков Климент Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Климент Степанов

Смерть
Неизвестно
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