Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

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Место рождения

г.Винница

Дата рождения

09.06.1978

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978

Отец: Бухаров Сергей Владимирович

Мать: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизенин Всеволод Валентинович

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мизенин Всеволод Валентинович

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мизенин Всеволод Валентинович

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