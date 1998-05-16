Дульмиев Рамиль Равилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дульмиев Рамиль Равилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1962

Дата смерти

16.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1998

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