Скуратов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1927
Дочь: Тимофеева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Скуратова Евлампия Иннокентьевна
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
гор.больница,св. о рождении №212
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Скуратова Евлампия Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно