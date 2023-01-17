Скуратов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1927

Дочь: Тимофеева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Скуратова Евлампия Иннокентьевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
гор.больница,св. о рождении №212
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Скуратова Евлампия Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
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