Юрков Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Юрков Лаврентий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Юрков Иван
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Юркова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Акулина
Смерть
Неизвестно