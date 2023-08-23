Юрков Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Юрков Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Юрков Иван

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Акулина

Смерть
Неизвестно
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