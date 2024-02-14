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Мухаматов Аухади

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Мехаммат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаерниса

Рождение ребёнка
1902

Сын: Аухадиев Хабибрахман

Мать ребёнка: Хаерниса

Рождение ребёнка
Около 03.08.1914

Дочь: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Мать ребёнка: Хаерниса

Смерть
Около 1954

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