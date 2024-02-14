Мухаматов Аухади
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Мехаммат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаерниса
Рождение ребёнка
1902
Сын: Аухадиев Хабибрахман
Мать ребёнка: Хаерниса
Рождение ребёнка
Около 03.08.1914
Дочь: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика
Мать ребёнка: Хаерниса
Смерть
Около 1954