Феодосова Елена Давидова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: Феодосов Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Фотьева Мария Романова
Отец ребёнка: Фотьев (матвеев) Роман Игнатиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотьева Наталья Романова
Отец ребёнка: Фотьев (матвеев) Роман Игнатиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно