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Феодосова Елена Давидова

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Место рождения

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Феодосов Давид

Мать: не указана

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Фотьева Мария Романова

Отец ребёнка: Фотьев (матвеев) Роман Игнатиев

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фотьева Наталья Романова

Отец ребёнка: Фотьев (матвеев) Роман Игнатиев

Коровино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фотьев (матвеев) Роман Игнатиев

Смерть
Неизвестно
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