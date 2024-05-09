Шестакова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1850 по 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881
Сын: Шестаков Александр
Отец ребёнка: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Дочь: Шестакова Апполинария
Отец ребёнка: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич
Смерть
Неизвестно