Шестакова Марфа Яковлевна С 1850 по 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестакова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1850 по 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1847 по 1848 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1880 по 1881

Сын: Шестаков Александр

Отец ребёнка: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Дочь: Шестакова Апполинария

Отец ребёнка: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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