Бего Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бего Семен Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Австрийско-подданный римско-католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.

Дочь: Бего Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Бего Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бего Прасковья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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