Бего Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Австрийско-подданный римско-католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.
Дочь: Бего Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Бего Прасковья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно