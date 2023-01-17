Солдатенко Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1986
Бракосочетание
Между 2005 и 2013
Рождение ребёнка
19.11.2013
Дочь: Солдатенко Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Солдатенко Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.2015
Дочь: Солдатенко Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Солдатенко Марина Сергеевна