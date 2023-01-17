Солдатенко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенко Виктор Иванович

Солдатенко Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

27.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1986
Бракосочетание
Между 2005 и 2013

Жена: Солдатенко Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.11.2013

Дочь: Солдатенко Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Солдатенко Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.2015

Дочь: Солдатенко Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Солдатенко Марина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close