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Колмагоров Василий Илларионович

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Место рождения

Покровское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.03.1918

Дата смерти

08.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Кузяткина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Колмагорова Агафья Михайловна

Бракосочетание
31.10.1950

Жена: Колмагорова Агафья Михайловна

Смерть
08.10.1989
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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