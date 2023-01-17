Колмагоров Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения15.03.1918
Дата смерти08.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Кузяткина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Колмагорова Агафья Михайловна
Бракосочетание
31.10.1950
Смерть
08.10.1989
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область