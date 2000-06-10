Горелов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1925

Дата смерти

10.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1957

Жена: Горелова (Шорикова) Нина Андреевна

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова (Шорикова) Нина Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова (Шорикова) Нина Андреевна

Смерть
10.06.2000

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