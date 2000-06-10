Горелов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1925
Дата смерти10.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1957
Рождение ребёнка
31.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелова (Шорикова) Нина Андреевна
Рождение ребёнка
10.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелова (Шорикова) Нина Андреевна
Смерть
10.06.2000