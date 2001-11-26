Чарушина (Эсаулова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина (Эсаулова) Александра Николаевна

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.02.1914

Дата смерти

26.11.2001

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1914

Отец: Эсаулов Николай Иванович

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.11.2001

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