Юркова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркова Анна

Юркова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Юрков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Юрков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Юрков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Юрков Тимофей

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Юрков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Юрков Тимофей

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.