Юркова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Юрков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Юрков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрков Тимофей
Рождение ребёнка
19.12.1907
Отец ребёнка: Юрков Тимофей
Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно