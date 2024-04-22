Ивченко Иван
Место рождения
Дата рождения21.02.1929
Дата смерти29.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929
Отец: Ивченко Захар
Мать: Ивченко Анна
Бракосочетание
21.11.1952
Рождение ребёнка
16.03.1954
Сын: Ивченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1957
Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна
Развод
1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна
Смерть
29.06.1985
Причина смерти: Приступ астмы
Похороны
Неизвестно