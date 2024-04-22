Ивченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Иван

Ивченко Иван

avatar

Место рождения

Беловодск

Дата рождения

21.02.1929

Дата смерти

29.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929

Отец: Ивченко Захар

Мать: Ивченко Анна

Бракосочетание
21.11.1952

Жена: Ивченко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1954

Сын: Ивченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1957

Сын: Ивченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна

Развод
1975

Жена: Ивченко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Ивченко Екатерина Ивановна

Смерть
29.06.1985
Причина смерти: Приступ астмы
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close