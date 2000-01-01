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Вилина
Вилина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Березневич) Анна
Дети
Сергей
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Отец: не указан
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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