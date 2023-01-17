Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Балдин Парфирий Дементьевич
Балдин Парфирий Дементьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
1826
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Балдин Дементий Антонович
1804 г.р.
Мать
Балдина Аксинья Васильевна
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Балдин Дементий Антонович
Мать:
Балдина Аксинья Васильевна
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия