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Балдин Парфирий Дементьевич

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Балдин Дементий Антонович

Мать: Балдина Аксинья Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
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