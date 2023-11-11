Лобанова (Игумнова) Зиновея Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Игумнова) Зиновея Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Лобанов Дмитрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Остафей Дмитриев

Отец ребёнка: Лобанов Дмитрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Михей Дмитриев

Отец ребёнка: Лобанов Дмитрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Софрон Дмитриев

Отец ребёнка: Лобанов Дмитрей Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Дмитрей Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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