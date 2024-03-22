Власий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власий Андреевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1745 и 1746 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Между 1776 и 1777 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: Андрей Алексеевич

Мать: Устинья Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Власиевна

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Никита Власиевич

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ефим Власиевич

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Петровна

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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