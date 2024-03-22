Власий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780
Отец: Андрей Алексеевич
Мать: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Власиевна
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Никита Власиевич
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Ефим Власиевич
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Петровна
Смерть
После 1825