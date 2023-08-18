Терешкина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Королев Федор Михайлович
Мать: Трошина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Терешкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Терешкина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович