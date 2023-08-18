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Терешкина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Королев Федор Михайлович

Мать: Трошина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Терешкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Терешкина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Терешкин Михаил Иванович

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