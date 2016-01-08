Некрасов Иван Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Иван Гаврилович

Место рождения

Поляковка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляковка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поляковка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.01.2016
Поляковка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Поляковка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

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