Холодин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодина (Терентьева) Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
02.10.1997
Мать ребёнка: Холодина (Терентьева) Елена Валерьевна