Холодин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодин Сергей Иванович

Холодин Сергей Иванович

Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодина (Терентьева) Елена Валерьевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1997

Сын: Холодин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Холодина (Терентьева) Елена Валерьевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.