Яковлев Евдоким Васильевич
Место рожденияс.Ушково Каинской волости Томской губернии
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ушково Каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1860
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна
с.Ушковское Веръне каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна
с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Яковлев Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна
с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна
с.Ушково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
с.Ушково
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1900
с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии