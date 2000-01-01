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Яковлев Евдоким Васильевич

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Место рождения

с.Ушково Каинской волости Томской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ушково Каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1860

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушковское Веръне каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1862

Сын: Яковлев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Яковлев Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

с.Ушково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Мария Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1900
с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
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