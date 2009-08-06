Шашенок Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1950
Дата смерти06.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1976
Дочь: Якименко (Шашенок) Светлана
Мать ребёнка: Шашенок (Назаренко) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Шашенок Инна Николаевна
Мать ребёнка: Шашенок (Назаренко) Вера Григорьевна
Смерть
06.08.2009