Шашенок Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашенок Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1950

Дата смерти

06.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашенок (Назаренко) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
10.01.1976

Дочь: Якименко (Шашенок) Светлана

Мать ребёнка: Шашенок (Назаренко) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Шашенок Инна Николаевна

Мать ребёнка: Шашенок (Назаренко) Вера Григорьевна

Смерть
06.08.2009

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