Храмова (Кравченко) Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмов Агапий Флорев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Водолазкина (Храмова) Мария Агаповна
Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Александра Агаповна
Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев
Рождение ребёнка
08.03.1905
Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев
старица Берёзовская Усть - Медведицкого округа область Всевеликого Войска Донского
актовая запись №23 Христорождественская церковь восприемники: Воронежская губерния Бобровский уезд слобода Бутурлиновка крестьянин Иоганн Анисьев Петребнинский слобода Даниловка жена крестьянина Анись... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1915
Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев
Сталинградская обл., Березовский р-н, ст. Березовская
Смерть
Неизвестно