Храмова (Кравченко) Анна Стефанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова (Кравченко) Анна Стефанова

Храмова (Кравченко) Анна Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Агапий Флорев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Водолазкина (Храмова) Мария Агаповна

Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Александра Агаповна

Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев

Рождение ребёнка
08.03.1905

Сын: Храмов Николай Агапович

Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев

старица Берёзовская Усть - Медведицкого округа область Всевеликого Войска Донского
актовая запись №23 Христорождественская церковь восприемники: Воронежская губерния Бобровский уезд слобода Бутурлиновка крестьянин Иоганн Анисьев Петребнинский слобода Даниловка жена крестьянина Анись... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Храмов Федор Агапович

Отец ребёнка: Храмов Агапий Флорев

Сталинградская обл., Березовский р-н, ст. Березовская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.