Парфний Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиС 1846 по 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Андрей Ильин
Мать: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Илья Парфиниев
Мать ребёнка: Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Павел Парфиниев
Мать ребёнка: Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Павел Парфиниев
Мать ребёнка: Евдокия Архипова
Смерть
С 1846 по 1850