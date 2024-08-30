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Парфний Андреев

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

С 1846 по 1850

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Андрей Ильин

Мать: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кочетков Ермил Парфиниев

Мать ребёнка: Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Илья Парфиниев

Мать ребёнка: Евдокия Архипова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Павел Парфиниев

Мать ребёнка: Евдокия Архипова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Павел Парфиниев

Мать ребёнка: Евдокия Архипова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
С 1846 по 1850

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