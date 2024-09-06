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Абрамов Феодот Иоанов

Место рождения

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1861 ст.

Дата смерти

С 1902 по 1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №799, стр. 158 фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Бракосочетание
22.10.1879 ст.

Жена: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: (Абрамова) Гликерия Феодорова

Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №504, стр. 176
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.

Сын: Абрамов Андрей Феодотов

Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №538, стр. 28
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.

Сын: Абрамов Николай Феодотов

Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №625, стр. 11
Смерть
С 1902 по 1903 ст.
Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №1085, стр. 149
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: (Абрамова) Дарья Феодотовна

Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

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