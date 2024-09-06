Абрамов Феодот Иоанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861 ст.
Дата смертиС 1902 по 1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
фонд №389, опись №1, дело №799, стр. 158 фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Бракосочетание
22.10.1879 ст.
фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.
Дочь: (Абрамова) Гликерия Феодорова
Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова
фонд №389, опись №1, дело №504, стр. 176
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова
фонд №389, опись №1, дело №538, стр. 28
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.
Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова
фонд №389, опись №1, дело №625, стр. 11
Смерть
С 1902 по 1903 ст.
фонд №389, опись №1, дело №1085, стр. 149
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: (Абрамова) Дарья Феодотовна
Мать ребёнка: Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова