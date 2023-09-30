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Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Место рождения

Кашино, Ирбитский округ, Уральская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашино, Ирбитский округ, Уральская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Вострякова (Юхова) Меланья Игнатьева

Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Юхов Степан Игнатьев

Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Юхов Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Юхов Захар Игнатьев

Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1799
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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