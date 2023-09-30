Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вострякова (Юхова) Меланья Игнатьева
Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Юхов Степан Игнатьев
Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Юхов Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юхов Захар Игнатьев
Мать ребёнка: Юхова Акулина Никифорова
Смерть
1799