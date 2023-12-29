Полянский Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1935
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна
Смерть
2004