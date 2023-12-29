Полянский Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1935

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна

Смерть
2004

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