Федосья Фроловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Захар Миронович
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трофим Миронович
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Степеренков Наум Миронович
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Степеренков Иван Миронович
Отец ребёнка: Мирон Степанович
Смерть
После 1816