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Федосья Фроловна

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Степанович

Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Захар Миронович

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Трофим Миронович

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Степеренков Наум Миронович

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Степеренков Иван Миронович

Отец ребёнка: Мирон Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1816

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