Суханов Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения07.12.1834 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.
Сын: Суханов Терентий Спиридонович
Мать ребёнка: Суханова Анна Андреевна
Сухинино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна Андреевна
Смерть
После 1906 ст.
Бережок, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область