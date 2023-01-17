Суханов Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Спиридон Иванович

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Место рождения

Молдино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

07.12.1834 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.

Сын: Суханов Терентий Спиридонович

Мать ребёнка: Суханова Анна Андреевна

Сухинино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна Андреевна

Смерть
После 1906 ст.
Бережок, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
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