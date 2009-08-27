Таянович Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1942
Дата смерти27.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Таянович Анатолий Арсеньевич
Мать ребёнка: Таянович Антонина
Рождение ребёнка
13.12.1967
Дочь: Таянович Mitchell Елена Арсеньевна
Мать ребёнка: Таянович Антонина
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Маркевича Инта Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1979
Дочь: Таянович Рибена Санита Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.2009
Балдоне, Ķekavas novads