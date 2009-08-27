Таянович Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таянович Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1942

Дата смерти

27.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Таянович Анатолий Арсеньевич

Мать ребёнка: Таянович Антонина

Рождение ребёнка
13.12.1967

Дочь: Таянович Mitchell Елена Арсеньевна

Мать ребёнка: Таянович Антонина

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Маркевича Инта Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1979

Дочь: Таянович Рибена Санита Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.2009
Балдоне, Ķekavas novads
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