Киприянов Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиприянов Евгений Юрьевич

Киприянов Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2019

Дочь: Киприянова Арина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2022

Сын: Киприянов Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close