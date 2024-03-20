Киприянов Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.2019
Дочь: Киприянова Арина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2022
Сын: Киприянов Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности