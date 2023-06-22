Кореньков Денис Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кореньков Игорь
Мать: Коренькова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.2008
Сын: Кореньков Никита Денисович
Мать ребёнка: Коренькова Галина Александровна
Пищалово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.03.2013
Сын: Кореньков Вячеслав Денисович
Мать ребёнка: Коренькова Галина Александровна