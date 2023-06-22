Кореньков Денис Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореньков Денис Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кореньков Игорь

Мать: Коренькова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренькова Галина Александровна

Рождение ребёнка
19.06.2008

Сын: Кореньков Никита Денисович

Мать ребёнка: Коренькова Галина Александровна

Пищалово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.03.2013

Сын: Кореньков Вячеслав Денисович

Мать ребёнка: Коренькова Галина Александровна

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