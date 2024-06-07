Дмитриев Серафим Евдакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: Евдаким Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Галя Серафимовна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дмитрева Рая Серафимовна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Усакова Любовь Серафимовна
Мать ребёнка: Юдакова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1952
Дочь: Федотова Татьяна Серафимовна
Мать ребёнка: Юдакова Александра Васильевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1972