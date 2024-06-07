Дмитриев Серафим Евдакимович 15.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Серафим Евдакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

аф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: Евдаким Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдакова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дмитриева Галя Серафимовна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дмитрева Рая Серафимовна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Усакова Любовь Серафимовна

Мать ребёнка: Юдакова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
26.01.1952

Дочь: Федотова Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Юдакова Александра Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1972

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