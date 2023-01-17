Тимошенко Игнат Антонович
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1932
Сын: Тимошенко Василий Игнатович
Мать ребёнка: Тимошенко София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко София
Призыв на военную службу
Неизвестно
Воронцовский РВК, Воронежская обл., Воронцовский р-н
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
10.02.1944
Галаборды, Куринская волость, Витебский уезд
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Голобурды, южнее, 400 м