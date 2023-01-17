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Тимошенко Игнат Антонович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Тимошенко Антон Антонович

Мать: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1932

Сын: Тимошенко Василий Игнатович

Мать ребёнка: Тимошенко София

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко София

Призыв на военную службу
Неизвестно
Воронцовский РВК, Воронежская обл., Воронцовский р-н
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
10.02.1944
Галаборды, Куринская волость, Витебский уезд
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Голобурды, южнее, 400 м
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