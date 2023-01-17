Панин Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Галина Игнатьевна
Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Любовь Игнатьевна
Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Лидия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика