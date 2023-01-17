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Панин Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Галина Игнатьевна

Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Любовь Игнатьевна

Мать ребёнка: Панина Лидия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Лидия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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