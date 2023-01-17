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Бегляков Александр

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

24.06.1954

Дата смерти

05.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.1992
Катайга, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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