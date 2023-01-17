Бегляков Александр
Место рождения
Дата рождения24.06.1954
Дата смерти05.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.1992
Катайга, Верхнекетский муниципальный район, Томская область