Гавриленко Филипп Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриленко Филипп Климов

Гавриленко Филипп Климов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

29.03.1837

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гавриленко Феодор Филиппов

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова

Бракосочетание
1824

Жена: Бондаренко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гавриленко Васса Филиппова

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гавриленко Мария Филиппова

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гавриленко Димитрий Филиппов

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова

Смерть
29.03.1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close