Гавриленко Филипп Климов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти29.03.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гавриленко Феодор Филиппов
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гавриленко Васса Филиппова
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гавриленко Мария Филиппова
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гавриленко Димитрий Филиппов
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Симеонова
Смерть
29.03.1837