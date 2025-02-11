Матвей Тихонов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Тихонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Николаева1824 г.р.
Отец
Тихон Васильев1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тихон Васильев

Мать: Ирина Николаева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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