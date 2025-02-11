Матвей Тихонов
мужской, родился 1853, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИрина Николаева1824 г.р.
ОтецТихон Васильев1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Тихон Васильев
Мать: Ирина Николаева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно